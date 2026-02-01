Скидки
Стильный постер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом — премьера в России 5 марта
Компания А24 представила стильный постер фильма «Наследник». Триллер выйдет в мировом прокате 27 февраля. Картина также официально появится в российских кинотеатрах — премьера 5 марта.

Фото: А24

«Наследник» рассказывает о мужчине средних лет по имени Бекет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен сражаться за своё наследие до самого конца — теперь ему придётся убить своих родственников.

Главные роли в картине сыграли Глен Пауэлл («Бегущий человек»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Эд Харрис («Игры разума») и другие актёры. Режиссёром выступил Джон Паттон Форд — автор фильма «Преступница Эмили».

