Gen.G выбила Hanwha Life с Gumayusi из LCK Cup по LoL
Комментарии

В рамках заключительного матча групповой стадии турнира LCK Cup 2026 команда Gen.G Esports одержала уверенную победу над звёздным составом Hanwha Life Esports. Серия завершилась с разгромным счётом 3:0.

Победа позволила Gen.G завершить этап с идеальной статистикой: команда не проиграла ни одной карты с начала года (5-0 по сериям). Для HLE результат стал катастрофой: «суперкоманда», усиленная трансферами Kanavi и Gumayusi, выбыла из борьбы, уступив конкурентам по разнице выигранных и проигранных карт.

По итогам группового этапа прямые путёвки во второй раунд плей-офф заработали T1 и Gen.G. Сенсационно в первый раунд плей-офф пробилась команда BNK FearX.

Участники стадии Play-In:

  • Dplus KIA;
  • Nongshim RedForce;
  • KT Rolster;
  • DRX;
  • DN SOOPers;
  • HANJIN BRION.

Турнир продолжится матчами на вылет, где команды поборются за оставшиеся слоты в финальной стадии. LCK Cup 2026 является квалификационным ивентом к первому международному турниру сезона — First Stand.

