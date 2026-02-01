Расписание выхода сериала «Повелитель мух» от автора «Переходного возраста»

8 февраля стартует мини-сериал «Повелитель мух». Шоу представляет собой экранизацию знаменитого произведения Уильяма Голдинга. Сюжет рассказывает о группе мальчиков, которые оказались на необитаемом острове. Герои пытаются установить общественные правила, но постепенно погружаются в настоящий хаос. Сценаристом проекта выступил один из создателей знаменитого сериала «Переходный возраст» Джек Торн.

Всего в шоу войдёт четыре серии — они будут выходить каждое воскресенье на телеканале BBC One и стриминговом сервисе BBC iPlayer. Получит ли проект второй сезон, пока неизвестно.