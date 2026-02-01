Скидки
Сериал Повелитель мух, 1 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Повелитель мух» от автора «Переходного возраста»
8 февраля стартует мини-сериал «Повелитель мух». Шоу представляет собой экранизацию знаменитого произведения Уильяма Голдинга. Сюжет рассказывает о группе мальчиков, которые оказались на необитаемом острове. Герои пытаются установить общественные правила, но постепенно погружаются в настоящий хаос. Сценаристом проекта выступил один из создателей знаменитого сериала «Переходный возраст» Джек Торн.

Всего в шоу войдёт четыре серии — они будут выходить каждое воскресенье на телеканале BBC One и стриминговом сервисе BBC iPlayer. Получит ли проект второй сезон, пока неизвестно.

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 февраля
2-я серия15 февраля
3-я серия22 февраля
4-я серия1 марта
О другом популярном сериале:
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
