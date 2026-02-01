«Я не собираюсь играть ещё пять лет»: ApEX — о карьере в Counter-Strike 2

Капитан Team Vitality Дан apEX Мадесклер рассказал о своих целях на завершающем этапе карьеры. Киберспортсмен признался, что больше не планирует выступать на профессиональной сцене длительное время.

По словам Мадесклера, его команда уже выиграла все главные трофеи, включая мэйджоры, Intel Grand Slam и IEM Katowice. Теперь основной мотивацией для него стало желание войти в историю.

Я точно не собираюсь играть ещё пять лет, это уж точно. Я просто хочу выиграть как можно больше, пока у меня есть такая возможность. Для меня лично выиграть пятый мэйджор, чтобы сравняться с dupreeh, было бы действительно особенным. Это первая большая цель.

ApEX отметил, что ему повезло с коллективом и он намерен наслаждаться оставшимся временем в киберспорте, стремясь завоевать максимальное количество титулов. Сейчас рекордсменом по числу побед на мэйджорах является Питер dupreeh Расмуссен (5 титулов).