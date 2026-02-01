Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Средний онлайн CS 2 достиг 1,07 млн — это второй результат в истории

Средний онлайн CS 2 достиг 1,07 млн — это второй результат в истории
Комментарии

Популярность шутера Counter-Strike 2 продолжает расти. Согласно статистическим данным за январь 2026 года, среднее количество игроков, одновременно находящихся в игре, составило 1,07 млн человек.

Этот показатель стал вторым по величине за всю историю существования CS:GO и CS 2. Абсолютный рекорд удерживает май 2023 года, когда средний онлайн достиг отметки в 1,117 млн игроков.

Кроме того, четвёртый месяц подряд наблюдается рост пикового онлайна. В январе максимальное число игроков в сети составило 1,654 млн. Для сравнения: годом ранее, в январе 2025-го, пик зафиксировался на уровне 1,594 млн, а среднее значение составляло 914 тыс. человек.

Материалы по теме
Фото
В Counter-Strike 2 вышло большое обновление
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android