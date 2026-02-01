Средний онлайн CS 2 достиг 1,07 млн — это второй результат в истории

Популярность шутера Counter-Strike 2 продолжает расти. Согласно статистическим данным за январь 2026 года, среднее количество игроков, одновременно находящихся в игре, составило 1,07 млн человек.

Этот показатель стал вторым по величине за всю историю существования CS:GO и CS 2. Абсолютный рекорд удерживает май 2023 года, когда средний онлайн достиг отметки в 1,117 млн игроков.

Кроме того, четвёртый месяц подряд наблюдается рост пикового онлайна. В январе максимальное число игроков в сети составило 1,654 млн. Для сравнения: годом ранее, в январе 2025-го, пик зафиксировался на уровне 1,594 млн, а среднее значение составляло 914 тыс. человек.