«Дота» в десятки раз круче»: Fng сравнил Dota 2 и League of Legends

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 и стример Артём Fng Баршак поделился мнением о ключевых различиях между Dota 2 и League of Legends.

По словам Баршака, League of Legends — качественная игра, в которой некоторые аспекты реализованы лучше, чем у конкурента. В частности, он выделил систему подбора игроков по ролям.

LoL — классная игра, без рофлов. В LoL многие вещи круче реализованы, чем в «Доте» — это факт. Мне казалось, что сам факт того, что в LoL ты имеешь три соло роли и дуо, — это вообще круто. Я задавался вопросом, почему Valve до сих пор не добавит полноценный поиск вдвоём на одну линию.

Однако, несмотря на отдельные преимущества LoL, Fng считает «Доту» более глубокой и интересной игрой.

«Дота», естественно, в десятки раз круче, чем LoL. Я это говорю не как дотер с огромным стажем, а потому что я играл тоже в LoL.