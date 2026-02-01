Зомби-хоррор «В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в онлайне 3 февраля

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма ужасов «В поисках живых». По данным СМИ, зомби-хоррор выйдет в онлайне уже 3 февраля.

Таким образом, лента может появиться на стриминговых сервисах спустя месяц после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 2 января. За это время картина собрала в мировом прокате $ 3,7 млн. Фильм также высоко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 86% свежести.

Сюжет «В поисках живых» повествует о девушке Аве. Её муж пропал во время военного конфликта, она присоединяется к отряду, который должен найти тела погибших. Внезапно трупы начинают оживать и нападать на людей. Главную роль исполнила Дейзи Ридли, известная по «Звёздным войнам».