В Fortnite пройдёт ивент с Marvel Rivals

Инсайдер Shine сообщил о предстоящей коллаборации в онлайн-игре Fortnite. По его данным, в проекте пройдёт ивент с популярной супергеройской игрой Marvel Rivals.

Так, в Fortnite могут появится знаменитые персонажи Мэджик и Луна Сноу. Ожидается, что обновление выйдет одновременно с ивентом, посвящённым Honkai: Star Rail. Официально компания Epic Games пока не сообщала о коллаборации.

Fortnite — это королевская битва на 100 человек, в которой постоянно проходят какие-либо коллаборации с известными франшизами и брендами. Ранее в игре стартовало событие, посвящённое знаменитому мультсериалу «Южный парк». В игре также появились персонажи из комедийного сериала «Офис».