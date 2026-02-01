Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite пройдёт ивент с Marvel Rivals

В Fortnite пройдёт ивент с Marvel Rivals
Комментарии

Инсайдер Shine сообщил о предстоящей коллаборации в онлайн-игре Fortnite. По его данным, в проекте пройдёт ивент с популярной супергеройской игрой Marvel Rivals.

Так, в Fortnite могут появится знаменитые персонажи Мэджик и Луна Сноу. Ожидается, что обновление выйдет одновременно с ивентом, посвящённым Honkai: Star Rail. Официально компания Epic Games пока не сообщала о коллаборации.

Fortnite — это королевская битва на 100 человек, в которой постоянно проходят какие-либо коллаборации с известными франшизами и брендами. Ранее в игре стартовало событие, посвящённое знаменитому мультсериалу «Южный парк». В игре также появились персонажи из комедийного сериала «Офис».

О другой видеоигре:
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android