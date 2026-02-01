Автор «Первобытного» Генндий Тартаковский работает над мультсериалом по «Игре престолов»

Издание Deadline сообщило, что HBO разрабатывает мультсериал по фэнтезийной вселенной «Игра престолов». Проект получил название «Девять путешествий». Дата выхода анимационного шоу пока неизвестна.

Будущий сериал станет спин-оффом «Дома Дракона» и расскажет про Корлиса — лорда Приливов и главу богатейшего дома Веларионов. Шоу покажет ещё молодого героя, который отправляется в путешествие на борту корабля «Морской змей».

По данным издания, автором предстоящего проекта выступит Генндий Тартаковский — он известен по знаменитым мультсериалам «Самурай Джек» и «Первобытный». Ранее «Девять путешествий» должны были выпустить в виде игры, но в 2024 году решили сделать мультсериал из-за низкого бюджета.