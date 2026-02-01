Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Ушли в LoL». Nix рассказал, куда делась команда разработчиков Dota 2

«Ушли в LoL». Nix рассказал, куда делась команда разработчиков Dota 2
Комментарии

Стример Александр Nix Левин во время личной трансляции рассказал, что большая часть команды, работавшей над Dota 2, покинула студию ради конкурентов.

По информации Левина, ветераны разработки перешли не в новый шутер Deadlock, как предполагалось ранее, а устроились в Riot Games для работы над League of Legends.

По словам людей, основная часть разработчиков Dota 2 даже не в Deadlock ушла, а в LoL. Из них только один или двое ушли в Deadlock. А те, кто пришли им на смену, вообще NPC, которые боятся сломать то, что работает.

Nix подчеркнул, что это лишь слухи, однако отметил, что склонен доверять своим источникам. Ранее Левин также сравнивал подход двух компаний, хваля Riot Games за смелость в экспериментах и критикуя текущую команду Dota 2 за пассивность.

Материалы по теме
«Они не боятся ошибаться»: Nix — о подходе разработчиков League of Legends
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android