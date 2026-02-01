«Ушли в LoL». Nix рассказал, куда делась команда разработчиков Dota 2

Стример Александр Nix Левин во время личной трансляции рассказал, что большая часть команды, работавшей над Dota 2, покинула студию ради конкурентов.

По информации Левина, ветераны разработки перешли не в новый шутер Deadlock, как предполагалось ранее, а устроились в Riot Games для работы над League of Legends.

По словам людей, основная часть разработчиков Dota 2 даже не в Deadlock ушла, а в LoL. Из них только один или двое ушли в Deadlock. А те, кто пришли им на смену, вообще NPC, которые боятся сломать то, что работает.

Nix подчеркнул, что это лишь слухи, однако отметил, что склонен доверять своим источникам. Ранее Левин также сравнивал подход двух компаний, хваля Riot Games за смелость в экспериментах и критикуя текущую команду Dota 2 за пассивность.