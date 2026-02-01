Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Динамичный и брутальный боевик»: зрители хвалят фильм «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом

«Динамичный и брутальный боевик»: зрители хвалят фильм «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом
Комментарии

30 января состоялась мировая премьера фильма «Убежище» — нового боевика с Джейсоном Стэйтемом («Пчеловод») в главной роли. Многие зрители уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes картину рекомендуют к просмотру 88% зрителей.

Авторы отзывов отмечают, что «Убежище» понравится фанатам Джейсона Стэйтема: много красивого экшена, брутальный главный герой и интересный сюжет. Зртиели хвалят создателей фильма за трогательный финал, который заставляет по другому смотреть на историю. Ругают ленту за слишком странную логику у некоторых персонажей и скучных злодеев.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про фильм «Убежище»:

«Убежище» — это динамичный и насыщенный экшеном фильм. Получился отличный боевик в стиле «Борна».
Мне понравилась интрига, которая не раскрывается до конца фильма. Актриса, игравшая молодую девушку, была великолепна, сюжет получился захватывающим, а финал — трогательным.
Получился хороший фильм. Всё как и жду от Джейсона Стэйтема. Думаю, его героя можно было бы сделать немного более жизнерадостным, чтоб он был как Шон Коннери из фильмов о Джеймсе Бонде — тогда получится более весёлый фильм.
Я ставлю этому фильму три звезды, потому что Джейсон Стэйтем великолепен, экшен на высшем уровне, но логика сюжета — полная катастрофа.
Обожаю фильмы с Джейсоном Стэйтемом, но этот разочаровал. Не стоит даже цены билета в кино. Как только сюжет начинается, фильм просто перестаёт быть интересным. К сожалению, это было разочарованием.

«Убежище» повествует об отшельнике и бывшем наёмном убийце Мэйсоне. Он спасает жизнь незнакомой девушки, после чего организация начинает вести за ним охоту. Теперь герою необходимо положить конец их злодеяниям, чтобы вернуться к спокойной жизни. Боевик официально выйдет в российском прокате уже 5 февраля.

О другом популярном фильме:
Фильм уничтожили критики, а его надо смотреть. Обзор «Казнить нельзя помиловать»
Фильм уничтожили критики, а его надо смотреть. Обзор «Казнить нельзя помиловать»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android