В шутер Highguard добавили режим «5 на 5» после критики игроков

В шутер Highguard добавили режим «5 на 5» после критики игроков
Студия Wildlight Entertainment выпустила обновление для бесплатного шутера Highguard. С новым патчем в игре появился режим «5 на 5».

Фото: Wildlight Entertainment

Ранее игроки критиковали проект за слишком большие карты для боёв 3v3. Разработчики отметили, что прислушались к отзывам и решили поэкспериментировать, выпустив временный режим, который будет доступен в игре до 2 февраля. Авторы также добавили в шутер новую базу и повысили оптимизацию для режима «3 на 3»

Highguard представляет собой командный сетевой шутер, в котором игроки выступают в роли Стражей, таинственных мастеров стрелкового оружия. Герои бросаются в бой, чтобы сразиться с другими Стражами в попытке завладеть Сокрушителем Щитов. Игра от бывших авторов Titanfall и Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series.

