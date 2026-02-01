Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер хоррора «Кровавый договор» со звездой «Очень странных дел» Джо Кири

Трейлер хоррора «Кровавый договор» со звездой «Очень странных дел» Джо Кири
Комментарии

Компания Black Mandala Films выпустила трейлер фильма Blood Covenant («Кровавый договор»). Дата выхода хоррора пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Black Mandala Films. Права на видео принадлежат Black Mandala Films.

Лента представляет из себя антологию из нескольких историй. Сюжет повествует о писателе, который погряз в долгах. Он заключает сделку с демоном, чтобы вернуть себе славу и богатство. Теперь автор вынужден отдавать часть своей плоти за каждое написанное произведение.

Главную роль исполнила звезда фильма «Собиратель душ» Майка Монро. В ленте также сыграл Джо Кири, известный по сериалу «Очень странные дела».

О другом популярном фильме:
Фильм уничтожили критики, а его надо смотреть. Обзор «Казнить нельзя помиловать»
Фильм уничтожили критики, а его надо смотреть. Обзор «Казнить нельзя помиловать»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android