«Это катастрофа и позор, нужно менять менеджмент»: Nevar — о Virtus.pro в CS 2

Комментатор и тренер Алексей Nevar Воронов назвал текущее положение Virtus.pro в Counter-Strike 2 позором и связал неудачи с некомпетентностью руководства.

Воронов отметил, что последние кадровые решения, включая смену тренера, указывают на отсутствие у менеджмента чёткой стратегии развития.

Столь длительное отсутствие тега за пределами топ-20 само по себе является позором. А сравнения [с женским составом MIBR] только ещё больше подсвечивают то катастрофическое положение, в котором находится команда.

Для выхода из кризиса Nevar предложил полностью пересмотреть вертикаль принятия решений в клубе. По его мнению, простой заменой игроков ситуацию не исправить — необходимо найти человека, который возьмёт на себя ответственность за долгосрочное планирование, по примеру успешной структуры Team Spirit.

После поражения от WW Team на московском турнире Virtus.pro опустилась на 84-е место в рейтинге Valve, пропустив вперёд женский состав MIBR.