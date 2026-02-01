Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

MOUZ уверенно обыграла NRG на IEM Krakow по CS 2

MOUZ уверенно обыграла NRG на IEM Krakow по CS 2
Комментарии

Команда MOUZ успешно стартовала в групповом этапе турнира IEM Krakow 2026. В первом матче группы B европейский коллектив одержал победу над американским составом NRG со счётом 2:0.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа B. 1/4 финала (верхняя сетка)
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 0
NRG

Обе карты завершились с одинаковым результатом — 13:9 в пользу MOUZ (Dust2 и Ancient). Главным героем противостояния стал Лотан Spinx Гилади. Киберспортсмен показал выдающуюся игру, завершив серию с показателем K/D 40-26 и итоговым рейтингом 1,46.

MOUZ прошла в полуфинал верхней сетки своей группы. Команда NRG упала в нижнюю сетку, где ей предстоит матч на вылет с проигравшим в паре Team Falcons — Aurora Gaming.

Материалы по теме
Расписание второго дня групповой стадии IEM Krakow 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android