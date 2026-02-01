MOUZ уверенно обыграла NRG на IEM Krakow по CS 2
Поделиться
Команда MOUZ успешно стартовала в групповом этапе турнира IEM Krakow 2026. В первом матче группы B европейский коллектив одержал победу над американским составом NRG со счётом 2:0.
CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа B. 1/4 финала (верхняя сетка)
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 0
NRG
Обе карты завершились с одинаковым результатом — 13:9 в пользу MOUZ (Dust2 и Ancient). Главным героем противостояния стал Лотан Spinx Гилади. Киберспортсмен показал выдающуюся игру, завершив серию с показателем K/D 40-26 и итоговым рейтингом 1,46.
MOUZ прошла в полуфинал верхней сетки своей группы. Команда NRG упала в нижнюю сетку, где ей предстоит матч на вылет с проигравшим в паре Team Falcons — Aurora Gaming.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
18:13
-
18:10
-
17:58
-
17:54
-
17:51
-
17:15
-
17:08
-
16:37
-
16:05
-
15:59
-
15:30
-
15:29
-
14:58
-
14:47
-
14:38
-
14:21
-
14:20
-
14:07
-
13:55
-
13:26
-
12:59
-
12:48
-
12:26
-
10:15
-
09:29
-
00:53
-
00:27
- 31 января 2026
-
23:35
-
23:28
-
22:11
-
21:03
-
20:25
-
20:03
-
19:37
-
19:04