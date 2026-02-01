MOUZ уверенно обыграла NRG на IEM Krakow по CS 2

Команда MOUZ успешно стартовала в групповом этапе турнира IEM Krakow 2026. В первом матче группы B европейский коллектив одержал победу над американским составом NRG со счётом 2:0.

Обе карты завершились с одинаковым результатом — 13:9 в пользу MOUZ (Dust2 и Ancient). Главным героем противостояния стал Лотан Spinx Гилади. Киберспортсмен показал выдающуюся игру, завершив серию с показателем K/D 40-26 и итоговым рейтингом 1,46.

MOUZ прошла в полуфинал верхней сетки своей группы. Команда NRG упала в нижнюю сетку, где ей предстоит матч на вылет с проигравшим в паре Team Falcons — Aurora Gaming.