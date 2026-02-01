Скидки
«Я очень рад, что он вернётся». Мэттью Лиллард — о сериале «Скуби-Ду» от Netflix

«Я очень рад, что он вернётся». Мэттью Лиллард — о сериале «Скуби-Ду» от Netflix
Издание Entertainment Weekly взяло интервью у звезды серии фильмов «Скуби-Ду» и «Крик» Мэттью Лилларда. Он рассказал о своём отношении к предстоящему сериалу про собаку-детектива от Netflix.

По словам артиста, он рад, что культовый мультсериал вновь получит адаптацию с живыми актёрами. Лиллард уверен, что истории про Скуби-Ду очень полезны для детей, потому что поднимают темы дружбы и командной работы.

В целом очень рад за создателей сериала «Скуби-Ду». Думаю, эти герои должны вернуться. Для многих детей «Скуби-Ду» становится первым знакомством с историями о привидениях. Это прежде всего истории о дружбе, о том, как держаться вместе и как разгадывать тайны сообща. Именно этому должны учиться дети.

Будущий сериал «Скуби-Ду» пока не имеет даты выхода. Ранее в Netflix сообщали, что проект сфокусируется на старых друзьях Шэгги и Дафне, который встречаются с Велмой и Фредом в летнем лагере. Там герои должны разгадать загадку одинокого щенка Скуби, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. Сценарий уже готов — его написали Скотт Розенберг («Веном») и Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя» с Меган Фокс).

