SSS присоединился к составу PARIVISION по Dota 2

SSS присоединился к составу PARIVISION по Dota 2
Комментарии

Организация PARIVISION сообщила, что 19-летний Валерий SSS Лазарев, ранее выступавший за 1w Team, присоединился к составу по Dota 2.

В новом ростере Лазарев займёт позицию офлейнера. Он известен тем, что стал первым игроком в истории, одержавшим победу на Largo в официальном матче. SSS занимает 17-е место в европейском рейтинговом ладдере.

SSS – талантливый оффлейнер, у которого впереди долгий и интересный путь. Уверены, что его пул героев разнообразит нашу игру, а мы каждый день будем помогать ему становиться лучшей версией себя!

Состав PARIVISION по Dota 2:

  • Алан Satanic Галлямов;
  • Владимир No[o]ne Миненко;
  • Валерий SSS Лазарев;
  • Эдгар 9Class Налтакян;
  • Андрей Dukalis Куропаткин;
  • Клемент Puppey Иванов (тренер).

Дебют обновлённого коллектива состоится на турнире DreamLeague Season 28, который пройдёт в онлайне с 16 февраля по 1 марта. 16 команд сразятся за $ 1 млн.

