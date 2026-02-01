SSS присоединился к составу PARIVISION по Dota 2
Организация PARIVISION сообщила, что 19-летний Валерий SSS Лазарев, ранее выступавший за 1w Team, присоединился к составу по Dota 2.
В новом ростере Лазарев займёт позицию офлейнера. Он известен тем, что стал первым игроком в истории, одержавшим победу на Largo в официальном матче. SSS занимает 17-е место в европейском рейтинговом ладдере.
SSS – талантливый оффлейнер, у которого впереди долгий и интересный путь. Уверены, что его пул героев разнообразит нашу игру, а мы каждый день будем помогать ему становиться лучшей версией себя!
Состав PARIVISION по Dota 2:
- Алан Satanic Галлямов;
- Владимир No[o]ne Миненко;
- Валерий SSS Лазарев;
- Эдгар 9Class Налтакян;
- Андрей Dukalis Куропаткин;
- Клемент Puppey Иванов (тренер).
Дебют обновлённого коллектива состоится на турнире DreamLeague Season 28, который пройдёт в онлайне с 16 февраля по 1 марта. 16 команд сразятся за $ 1 млн.
Материалы по теме
Комментарии