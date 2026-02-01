SSS присоединился к составу PARIVISION по Dota 2

Организация PARIVISION сообщила, что 19-летний Валерий SSS Лазарев, ранее выступавший за 1w Team, присоединился к составу по Dota 2.

В новом ростере Лазарев займёт позицию офлейнера. Он известен тем, что стал первым игроком в истории, одержавшим победу на Largo в официальном матче. SSS занимает 17-е место в европейском рейтинговом ладдере.

SSS – талантливый оффлейнер, у которого впереди долгий и интересный путь. Уверены, что его пул героев разнообразит нашу игру, а мы каждый день будем помогать ему становиться лучшей версией себя!

Состав PARIVISION по Dota 2:

Алан Satanic Галлямов;

Владимир No[o]ne Миненко;

Валерий SSS Лазарев;

Эдгар 9Class Налтакян;

Андрей Dukalis Куропаткин;

Клемент Puppey Иванов (тренер).

Дебют обновлённого коллектива состоится на турнире DreamLeague Season 28, который пройдёт в онлайне с 16 февраля по 1 марта. 16 команд сразятся за $ 1 млн.