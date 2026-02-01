Скидки
Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» покажут 2 февраля — постер

Стриминговый сервис Netflix сообщил дату выхода тизера мультсериала «Очень старнные дела: Истории из 85-го». Ролик спин-оффа популярного проекта покажут уже 2 февраля. Авторы также опубликовали первый постер картины.

Фото: Netflix

Действие анимационного сериала развернётся между вторым и третьим сезонами оригинального фильма — зимой 1985 года. Герои «Очень странных дел», среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, столкнутся с новой угрозой из Изнанки. Потусторонние силы вновь напали на город Хоукинс, только компания подростков сможет их остановить.

Над «Историями из 85-го» работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons и проекту «Фанбой и Чам Чам». Ранее авторы оригинальной ленты братья Даффер рассказывали, что всегда мечтали сделать проект в стиле мультфильмов, которые показывали в их детстве. Мультсериал выйдет в 2026 году.

О будущем «Очень странных дел»:
