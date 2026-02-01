Скидки
Сборы эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини достигли 700 млн рублей

1 февраля сборы эротического триллера «Горничная» в России достигли более 700 млн рублей. Такого результата картина с Сидни Суини в главной роли добилась за 25 дней с момента выхода — премьера состоялась 8 января. Фильм также остаётся одним из лидеров проката, уступая только семейной ленте «Чебурашка 2».

Фото: ЕАИС

По всему миру сборы «Горничной» превысили $ 300 млн. Для картины, бюджет которой составил $ 35 млн, такой результат — большой успех. Фильм также стал самым кассовым в карьере Сидни Суини. Теперь компания Lionsgate разрабатывает продолжение триллера.

«Горничная» — это экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сначала героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Каким получился фильм «Горничная»:
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
