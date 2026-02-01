Скидки
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 5. Стрим В
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Чемп.Play Новости

Aurora обыграла Team Falcons на IEM Krakow по CS 2

Aurora обыграла Team Falcons на IEM Krakow по CS 2
Комментарии

В рамках группового этапа IEM Krakow 2026 команда Aurora Gaming одержала неожиданную победу над Team Falcons. Напряжённое противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу турецкого состава.

На первой карте Anubis Aurora доминировала, выиграв 13:7. Mirage остался за Falcons (13:10), но на решающей Inferno сильнее вновь оказались игроки Aurora — 13:8. Главным героем встречи стал Джанер soulfly Кешичи, завершивший серию с K/D 52-38 и рейтингом 1,46.

Для российского игрока Falcons Максима kyousuke Лукина матч сложился крайне неудачно. Карта Anubis стала для него третьей худшей в карьере: рейтинг рифлера составил 0,39.

После поражения Team Falcons упала в нижнюю сетку группы B, где сыграет матч на вылет против NRG. Aurora Gaming прошла в полуфинал верхней сетки.

