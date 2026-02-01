Скидки
Хоррор «На помощь!» Сэма Рэйми обошёл фильм «Мелания» про жену Трампа в США

По итогам первых выходных, сборы фильма ужасов «На помощь!» достигли $ 20 млн в США. Картина от режиссёра Сэма Рэйми («Зловещие мертвецы») стала лидером местных чартов, обогнав документальную ленту «Мелания». При этом фильм про жену Дональда Трампа собрал $ 7 млн — выше прогнозов от аналитиков.

По всему миру картина «На помощь!» собрала $ 28 млн. Для фильма, бюджет которого составил $ 40 млн, такие стартовые сборы — это высокий результат. Лента добивается успехов во многом благодаря позитивным отзывам: на агергаторе Rotten Tomatoes хоррор получил 93% свежести от критиков и 88% от зрителей.

«На помощь!» рассказывает о двух коллегах, которые остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее. Главные роли в фильме исполнили Рэйчел Макадамс («Полночь в Париже») и Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт»).

Каким получился фильм «На помощь!»
Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»
