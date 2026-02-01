G2 Esports первой вышла в плей-офф IEM Krakow 2026, обыграв FUT
Команда G2 Esports стала первым участником стадии плей-офф турнира IEM Krakow 2026. В финале верхней сетки группы A европейский коллектив одержал волевую победу над составом FUT Esports со счётом 2:1.
CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа A. 1/2 финала (верхняя сетка)
01 февраля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
FUT Esports
Окончен
1 : 2
G2 Esports
Первая карта Mirage осталась за соперником (13:9), однако на Dust2 и Ancient игроки G2 сумели переломить ход встречи, выиграв обе локации с одинаковым результатом 13:9.
Лидерами матча стали Никита HeavyGod Мартыненко (K/D 51-45, рейтинг 1,24) и Альваро SunPayus Гарсия (53-39, рейтинг 1,22). FUT Esports упала в нижнюю сетку, где получит ещё один шанс на выход в плей-офф в борьбе с победителем пары PARIVISION — Astralis.
