IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 5. Стрим В
FURIA выбила The MongolZ с IEM Krakow по CS 2

FURIA выбила The MongolZ с IEM Krakow по CS 2
Комментарии

FURIA Esports сохранила прописку на турнире IEM Krakow 2026, обыграв в матче на вылет The MongolZ. Напряжённая серия завершилась со счётом 2:1.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа A. 1/4 финала (нижняя сетка)
01 февраля 2026, воскресенье. 19:15 МСК
FURIA
Окончен
2 : 1
The MongolZ

Первая карта Mirage ушла в актив монгольской команды (13:11). На второй карте Inferno The MongolZ была в шаге от победы, ведя 12:9 и имея три матч-поинта, однако FURIA совершила невероятный камбэк, взяв семь раундов подряд и выиграв 16:12. На решающей Nuke бразильцы не оставили шансов — 13:2.

Героем встречи стал Марекс YEKINDAR Галинскис. Он завершил матч с K/D 60-45 и рейтингом 1,39. The MongolZ покинула чемпионат на 13-16-м местах, заработав $ 10 тыс. FURIA продолжит борьбу в нижней сетке с проигравшим в паре PARIVISION — Astralis.

