Team Spirit обыграла NAVI и вышла в плей-офф IEM Krakow 2026 по CS 2

Российская команда Team Spirit стала вторым участником плей-офф турнира IEM Krakow 2026. В полуфинале верхней сетки группы A коллектив Бориса magixx Воробьёва уверенно переиграл Natus Vincere со счётом 2:0.

Первая карта Mirage прошла в упорной борьбе и завершилась в овертаймах — 16:14. На Dust2 «драконы» не оставили шансов сопернику, разгромив его со счётом 13:3. Лучшим игроком матча вновь стал Данил donk Крышковец (K/D 47-30, рейтинг 1,65).

Team Spirit прошла в финал группы, где разыграет первое место посева с G2 Esports. Natus Vincere упала в нижнюю сетку и продолжит борьбу за выход в плей-офф.