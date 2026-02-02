Team Spirit обыграла NAVI и вышла в плей-офф IEM Krakow 2026 по CS 2
Российская команда Team Spirit стала вторым участником плей-офф турнира IEM Krakow 2026. В полуфинале верхней сетки группы A коллектив Бориса magixx Воробьёва уверенно переиграл Natus Vincere со счётом 2:0.
CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа A. 1/2 финала (верхняя сетка)
01 февраля 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Natus Vincere
Окончен
0 : 2
Team Spirit
Первая карта Mirage прошла в упорной борьбе и завершилась в овертаймах — 16:14. На Dust2 «драконы» не оставили шансов сопернику, разгромив его со счётом 13:3. Лучшим игроком матча вновь стал Данил donk Крышковец (K/D 47-30, рейтинг 1,65).
Team Spirit прошла в финал группы, где разыграет первое место посева с G2 Esports. Natus Vincere упала в нижнюю сетку и продолжит борьбу за выход в плей-офф.
