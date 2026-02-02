Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit обыграла NAVI и вышла в плей-офф IEM Krakow 2026 по CS 2

Team Spirit обыграла NAVI и вышла в плей-офф IEM Krakow 2026 по CS 2
Комментарии

Российская команда Team Spirit стала вторым участником плей-офф турнира IEM Krakow 2026. В полуфинале верхней сетки группы A коллектив Бориса magixx Воробьёва уверенно переиграл Natus Vincere со счётом 2:0.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа A. 1/2 финала (верхняя сетка)
01 февраля 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Natus Vincere
Окончен
0 : 2
Team Spirit

Первая карта Mirage прошла в упорной борьбе и завершилась в овертаймах — 16:14. На Dust2 «драконы» не оставили шансов сопернику, разгромив его со счётом 13:3. Лучшим игроком матча вновь стал Данил donk Крышковец (K/D 47-30, рейтинг 1,65).

Team Spirit прошла в финал группы, где разыграет первое место посева с G2 Esports. Natus Vincere упала в нижнюю сетку и продолжит борьбу за выход в плей-офф.

Материалы по теме
Aurora обыграла Team Falcons на IEM Krakow по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android