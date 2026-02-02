PARIVISION вылетела с IEM Krakow 2026 после поражения от Astralis

PARIVISION завершила своё выступление на IEM Krakow 2026. В матче на вылет российский коллектив уступил датскому составу Astralis со счётом 1:2.

Серия получилась напряжённой: Astralis выиграла Overpass (13:11), PARIVISION сравняла счёт на Dust2 (16:13), но на решающей Ancient сильнее оказались датчане — 13:7.

Главным героем матча стал Якоб jabbi Найгард, завершивший встречу с выдающимся показателем K/D 70-47 и рейтингом 1,44. В составе проигравших неудачно выступил Владислав xiELO Лысов, показавший статистику 37-56 и рейтинг 0,70.

PARIVISION покидает чемпионат, Astralis проходит в следующий раунд нижней сетки, где столкнётся с FUT Esports.