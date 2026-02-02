Aurora Gaming — чемпион FISSURE Universe: Episode 8 по Dota 2

Aurora Gaming выиграла турнир FISSURE Universe: Episode 8 по Dota 2. В драматичном гранд-финале коллектив одолел Team Spirit со счётом 3:2.

Оба финалиста выступали с заменами на центральной линии: за Aurora играл Артём lorenof Мельник (вместо Mikoto), а за Spirit — Марат Mirele Газетдинов (вместо Larl).

Серия началась с победы Aurora, где Мирослав Mira Колпаков продлил свой винстрик на Dark Willow до шести карт. Spirit ответила двумя победами подряд, перехватив инициативу. Особенно яркой стала третья карта, где «драконы» отыграли отставание в 7,5 тыс. золота, а Илья Yatoro Мулярчук на Morphling показал результат 12-1-5.

Однако Aurora сумела сравнять счёт на четвёртой карте благодаря отличной игре офлейнера Чуна Ws Вей Шена на Largo (16 фрагов). Решающая пятая карта прошла при полном доминировании Aurora (30:4).

Для Aurora Gaming это первый трофей в истории клуба. Победа принесла организации $ 125 тыс. Керри команды Егор Nightfall Григоренко выиграл крупный турнир впервые с декабря 2020 года, прервав серию из шести поражений в финалах. Team Spirit заняла второе место и получила $ 60 тыс.