Расписание третьего дня групповой стадии IEM Krakow 2026 по CS 2

В понедельник, 2 февраля, в Польше продолжится групповая стадия топ-турнира Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2. 16 лучших команд ведут борьбу за престижный титул и $ 1 млн.

Сегодня пройдут шесть матчей: в верхней сетке команды сразятся за продвижение по турниру, а в нижней пройдёт борьба за то, чтобы избежать вылета. Все серии — в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание матчей IEM Krakow 2026 по CS 2 на понедельник, 2 февраля:

16:00. Верхняя сетка, Team Vitality (Франция) — 3DMAX (Франция);

16:00. Нижняя сетка, BC.Game (Белиз) — FaZe Clan (США);

18:30. Нижняя сетка, NRG (США) — Team Falcons (Саудовская Аравия);

18:30. Верхняя сетка, MOUZ (Германия) — Aurora Gaming (Турция);

21:00. Нижняя сетка, Natus Vincere (Украина) — FURIA Esports (Бразилия);

21:00. Верхняя сетка, FUT Esports (Турция) — Astralis (Дания).