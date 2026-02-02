Появился новый постер фильма про Майкла Джексона

Lionsgate опубликовала новый постер фильма про Майкла Джексона под названием «Майкл». На нём красуется сам король поп-музыки в юном возрасте.

Постер фильма «Майкл»

Фото: Lionsgate

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Режиссёром картины «Майкл» выступил Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник, Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.

В зарубежный прокат «Майкл» выйдет 24 апреля.