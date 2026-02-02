Скидки

HBO снимет сериал про полицейских в духе «Больницы Питт»

Комментарии

По данным Deadline, HBO планирует запустить в работу сериал про полицейских в духе «Больницы Питт». То есть вместо детально показанной работы врачей всё внимание будет уделено труду полиции.

Проект называется American Blue. В центре сюжета окажется Брайан Милкович, который возвращается в свой родной город Джолиет, штат Иллинойс, чтобы спасти попавший в беду полицейский участок и искупить свою вину. Главного героя сыграет Майло Вентимилья.

По словам авторов шоу, оно перенесёт зрителей в суровую и реалистичную полицейскую драму, отражающую множество проблем, с которыми сегодня сталкиваются правоохранительные органы.

Сообщается, что шоураннером выступит Джереми Карвер («Сверхъестественное»), а режиссёром станет Дэвид Эйр.

