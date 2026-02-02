Скидки
Четвёртая серия «Рыцаря Семи Королевств» выйдет на три дня раньше

В HBO сообщили, что из-за проведения Супербоула четвёртый эпизод «Рыцаря Семи Королевств» выйдет не 9 февраля, как задумывалось изначально, а уже 6-го числа. То есть серию можно будет увидеть на три дня раньше.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Дунка сыграл Питер Клэффи, а роль Эгга исполнил Декстер Сол Анселл. Ранее Джордж Мартин похвалил авторов шоу и назвал его одной из лучших адаптаций своих произведений. Сейчас в HBO уже работают над продолжением сериала, оно выйдет в 2027 году.

