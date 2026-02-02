Дестин Дэниел Креттон рассказал, что перенял из «Чудо-человека» в нового «Человека-паука»

Дестин Дэниел Креттон в интервью рассказал, чему он научился во время работы над «Чудо-человеком» и какие навыки после этого применил для съёмок «Человека-паука: Совершенно новый день».

По словам режиссёра, самое главное — показать героя через призму обычного человека и персонажа со своими слабыми сторонами, а не демонстрировать его именно как супергероя.

Было так приятно взглянуть на этот сериал не через призму супергероя, а просто через персонажа, которого я полюбил, за которым хотел следить и узнать больше.

Премьера нового «Человека-паука» состоится 31 июля. К главной роли вернулся Том Холланд.