Чемп.Play Новости

Экшен сцены мультфильма «Прыгуны» вдохновлены фильмом «Безумный Макс: Дорога ярости»

Режиссёр и сценарист мультфильма «Прыгуны» Дэниэл Чонг рассказал, что экшен-сцены в проекте вдохновлены фильмом «Безумный Макс: Дорога ярости».

По словам Чонга, несмотря на то что проект посвящён животным, их подвергли опасности, поэтому следить за повествованием было особенно интересно.

Самое интересное в этом мультфильме было то, что этих милых, очаровательных зверьков подвергли самой ужасной опасности, в которой они только могли оказаться.

Картина расскажет об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними. Анимационная лента выйдет в кино 6 марта.

