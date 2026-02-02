Появились постеры с героями фильма «Дьявол носит Prada 2»

Кинокомпания 20th Century Studios после трейлера опубликовала персонажные постеры фильма «Дьявол носит Prada 2». На них можно увидеть всех ключевых героев картины, знакомых нам ещё с первой части.

Постеры с героями «Дьявол носит Prada 2»

Фото: 20th Century Studios

Сюжет сиквела расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она и заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

К главным ролям во второй части также вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. В сиквеле также сыграла Леди Гага. Режиссёром выступил автор оригинала Дэвид Френкель.

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в зарубежный прокат 1 мая.