Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Иэн Маккеллен раскрыл спойлерную деталь «Мстителей: Судный день»

Иэн Маккеллен раскрыл спойлерную деталь «Мстителей: Судный день»
Комментарии

Иэн Маккеллен в интервью случайно проговорился про одно важное событие, которое случится в фильме «Мстители: Судный день». Видимо, актёр раскрыл спойлер, поэтому, чтобы его избежать, не читайте текст ниже.

Ниже будут потенциальные спойлеры к фильму!

Маккеллен заявил, что Магнето в этом фильме собственноручно уничтожит Нью-Джерси. Как именно и при каких обстоятельствах это произойдёт, актёр не уточнил, но будто сейчас достаточно одного факта этого, чтобы оценить размах и масштаб событий.

Ох, пожалуй, мне не стоило этого говорить.

Мировая премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android