Мэттью Лиллард надеется, что новый «Скуби-Ду» сохранит дух оригинала

Мэттью Лиллард, звезда «Скуби-Ду», надеется, что новый сериал, которым занимается Netflix, сможет сохранить дух и атмосферу оригинальных проектов. В них, напомним, Лиллард сыграл Шэгги.

По словам Мэттью, «Скуби-Ду» давно пора вернуться, поскольку именно эта франшиза знакомит многих детей с историями о призраках и мистических тайнах.

В целом я очень рад за них. Я думаю, что сериал должен вернуться. Мы уже много лет не выпускали анимационные сериалы, и я считаю, что это ужасно. Я думаю, что это отличный способ научить детей рассказывать истории. Для многих детей это первое знакомство с историями о привидениях, верно? Речь идёт о дружбе, о том, чтобы держаться вместе, как одна команда, и сообща разгадывать тайны.

Дата релиза нового «Скуби-Ду» пока остаётся неизвестной.