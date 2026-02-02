Вторая половина финала «Вампиров средней полосы» стартует 27 февраля — трейлер

Онлайн-кинотеатр START представил трейлер второй половины третьего сезона «Вампиров средней полосы». Заключительные эпизоды шоу стартуют 27 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео как START.

Сюжет третьего сезона расскажет о масштабном противостоянии двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.

Съёмки третьего сезона завершились в августе. Он станет финальным для всего сериала.