Сериал Рыцарь Семи Королевств, 3-я серия: где смотреть, сюжет

Вышел третий эпизод «Рыцаря Семи Королевств» по «Игре престолов»
2 февраля состоялась премьера третьего эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». Серию с хронометражем в 30 минут уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре HBO Max. В ней главный герой Дункан готовится к турниру, а зрители узнают главный секрет Эгга.

Видео доступно на YouTube-канале Game of Thrones. Права на видео принадлежат HBO.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть чуть раньше, 6 февраля, а всего в первый сезон войдёт шесть серий.

