Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джон Литгоу рассказал о травле фанатов «Гарри Поттера» после его назначения на Дамблдора

Джон Литгоу рассказал о травле фанатов «Гарри Поттера» после его назначения на Дамблдора
Комментарии

В интервью актёр Джон Литгоу рассказал, что столкнулся с травлей фанатов «Гарри Поттера» в Сети. С открытым хейтом столкнулся не только Паапа Эссьеду, играющий Северуса, но и Литгоу — ему в шоу по франшизе досталась роль Дамблдора.

По словам Джона, люди просили замены актёра на роль Альбуса, но Литгоу всё же решил сыграть персонажа.

Это было трудное решение. Меня расстраивало и вызывало дискомфорт то, что люди настаивали, чтобы я отказался от этой работы. Я решил этого не делать.

Литгоу пошутил, что на конец выхода всех сезонов «Гарри Поттера» ему будет 88 лет. В его контракте «прописано, что он обязан дожить до финала сериала».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android