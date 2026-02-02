Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй эпизод сериала «Метод Тутберидзе» выйдет 4 февраля — трейлер

Второй эпизод сериала «Метод Тутберидзе» выйдет 4 февраля — трейлер
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер второго эпизода сериала «Метод Тутберидзе». Документальное шоу вернётся уже 4 февраля, спустя два месяца после запуска проекта.

Видео доступно в VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат «Онлайн-кинотеатр Okko».

Проект посвящён Этери Тутберидзе, одному из самых влиятельных тренеров в мировом фигурном катании, и её школе, воспитавшей не одно поколение чемпионов. Сериал предоставит зрителям доступ к закрытым тренировкам, процессу отработки сложнейших элементов и внутренней динамике взаимоотношений между тренером и спортсменами. Особое внимание авторы уделили методике подготовки, дисциплине и человеческим историям за кулисами громких побед.

В проекте поучаствовали Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Пётр Гуменник, Евгений Семененко и другие фигуристы. Следующий эпизод выйдет через месяц, 15 марта.

Материалы по теме
Расписание выхода документального сериала «Метод Тутберидзе»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android