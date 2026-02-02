Скидки
Постеры с главными героями «Сказки о царе Салтане» — премьера 12 февраля

Комментарии

Кинокомпания братьев Андреасян и студия Kionfilm представили постеры фильма «Сказка о царе Салтане». На них можно увидеть главных героев будущей экранизации, которая выйдет уже 12 февраля в кинотеатрах России.

Постеры с персонажами «Сказки о царе Салтане»

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

Сюжет ленты адаптирует оригинальную сказку и расскажет историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Главные роли в ленте сыграли Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Лиза Моряк («Онегин»), Алексей Онежен («Артек. Большое путешествие»), Алиса Кот («Папины дочки. Новые») и другие актёры.

Комментарии
