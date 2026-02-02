Скидки
Стоимость рекламы на Супербоуле-2026 составит гигантские $ 10 млн — рекорд ивента

Стоимость рекламы на Супербоуле-2026 составит гигантские $ 10 млн — рекорд ивента
Комментарии

Уже ночью 9 февраля в США пройдёт Супербоул-2026 — финальный матч сезона Национальной футбольной лиги по американскому футболу. По традиции шоу станет гигантским событием в Северной Америке, во время которого крупные компании рекламируют свои продукты, охватывая гигантскую аудиторию.

По данным издания Deadline, цена на 30-секундный блок рекламы в этом году значительно выросла. Она составит $ 10 млн — ещё в прошлом феврале компании потратили около $ 8 млн за те же полминуты. Это абсолютный рекорд в истории Супербоула.

Ожидается, что слоты на ивент приобрели студии Disney («Мандалорец и Грогу»), Lionsgate (фильм про Майкла Джексона), Paramount («Крик 7») и Illumination («Братья Супер Марио: Галактическое кино»). Другие гиганты индустрии — Netflix, Apple, Warner Bros. и Sony — отказались от участия на Супербоуле и наверняка представят свои будущие проекты отдельными трейлерами до самого ивента.

