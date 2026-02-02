Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом — выход 5 марта

Вышел русский трейлер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом — выход 5 марта
Комментарии

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Наследник». Драматический триллер официально выйдет в России уже 5 марта, спустя неделю после запуска во всём мире.

Видео доступно во VK-канале Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».

Будущая лента расскажет историю мужчины средних лет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен бороться за своё наследие до самого конца, сражаясь с богатыми родственниками.

Главные роли в ленте сыграли Глен Пауэлл («Бегущий человек») и Маргарет Куолли («Субстанция»). Режиссёром выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).

Материалы по теме
Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»
Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android