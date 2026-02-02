«Мы хотели выиграть»: Sh1ro — о победе над NAVI в CS 2

Снайпер Team Spirit Дмитрий sh1ro Соколов прокомментировал уверенную победу над Natus Vincere в групповом этапе IEM Krakow 2026 по CS 2. Встреча завершилась со счётом 2:0, а сам игрок остался доволен как результатом, так и настроем команды.

По словам sh1ro, ключевым стал первый матч серии. Mirage получился максимально напряжённым: Spirit сначала вела, затем позволила сопернику сравнять счёт и даже упустила инициативу, однако сумела вернуться в игру.

В тимспике (голосовом чате игры) чувствовалось, что мы очень сильно хотели выиграть.

Несмотря на несколько индивидуальных ошибок, команда уверенно довела серию до победы.

Средний рейтинг sh1ro в best-of-3 составил 1,24 — это второй показатель в составе Spirit, уступающий лишь Данилу donk Крышковцу. Следующий матч команда проведёт 3 февраля с G2 Esports. Встреча стартует в 21:00 мск, а её исход определит, начнёт ли Spirit плей-офф с полуфинала или с четвертьфинала.