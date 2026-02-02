Скидки
«Я был нездоров»: Кит Харингтон объяснил, почему не смотрел финал «Игры престолов»

«Я был нездоров»: Кит Харингтон объяснил, почему не смотрел финал «Игры престолов»
Комментарии

Британский актёр Кит Харингтон дал большое интервью изданию Mr Porter. В нём звезда «Игры престолов» рассказал, что до сих пор не посмотрел финальный, восьмой сезон культового шоу, хотя до этого стабильно следил за событиями в сериале.

Харингтон признался, что изначально не смог посмотреть финал сериала из-за того, что находился в реабилитационном центре из-за проблем с алкоголем — по актёру тяжело ударило завершение такого большого проекта. А сейчас артист не хочет напоминать себе, что когда-то страдал от пристрастия к спиртному.

У меня очень странные чувства по поводу восьмого сезона «Игры престолов», потому что я тогда чувствовал себя не очень хорошо. Когда вышла финальная серия, я был в реабилитационном центре, поэтому пропустил её, а когда вышел, у меня были другие заботы. И мне кажется, что в восьмом сезоне я выгляжу нездорово. Я был нездоров. В тот момент я боролся с алкогольной зависимостью. Но я очень горжусь той работой, которую проделал.

Восьмой сезон «Игры престолов» вышел в 2019 году и завершил основную сагу «Песни льда и пламени». Шоу столкнулось с обильной критикой зрителей из-за скомканного финала — сам Джордж Мартин предлагал HBO снять 10 сезонов.

