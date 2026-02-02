Скидки
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Zeus — о проблемах NAVI в CS 2: команде не хватает звёздного игрока уровня s1mple или donk

Комментарии

Бывший профессиональный игрок и экс-капитан Natus Vincere Данил Zeus Тесленко высказался о текущем состоянии состава NAVI по CS 2. По его мнению, команда демонстрирует добротный уровень игры, однако для борьбы за самые высокие места ей недостаёт ключевого элемента — ярко выраженной суперзвезды.

NAVI сейчас играют хорошо, но им явно не хватает игрока уровня s1mple или donk. Того, кто может периодически в одиночку закрывать точку/карту.

Комментарий прозвучал на фоне неудачного выступления «рождённых побеждать» на IEM Krakow 2026. 1 февраля NAVI уступили Team Spirit в матче групповой стадии, после чего команда под руководством Алекси Aleksib Виролайнена опустилась в нижнюю сетку турнира.

Теперь Natus Vincere продолжат борьбу за выход в плей-офф.

