Главная Чемп.Play Новости

Nota прокомментировал вылет PARIVISION с IEM Krakow 2026 по CS 2

Комментарии

Игрок состава PARIVISION по CS 2 Эмиль nota Москвитин прокомментировал вылет команды из IEM Krakow 2026.

В ночь на 2 февраля PARIVISION уступила Astralis в матче группы A, потерпев решающее поражение на турнире. По итогам выступления коллектив занял 13-16-е место и завершил борьбу за призовой фонд.

Nota поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что команда намерена сделать выводы из неудачного результата.

Покидаем Краков, спасибо всем, кто следит за нами и поддерживает, будем работать ещё усерднее и постараемся оправдать эту поддержку уже на следующих турнирах. Болейте за Parivision.

IEM Krakow 2026 проходит в Польше с 28 января по 8 февраля. В соревновании принимают участие 24 команды, которые разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

