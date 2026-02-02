Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов На помощь! (2026) — когда выйдет в России, дата выхода в кинотеатрах РФ

Хоррор «На помощь!» Сэма Рэйми выйдет в кинотеатрах России 5 февраля
Комментарии

28 января состоялась премьера фильма ужасов «На помощь!» — новой работы Сэма Рэйми, режиссёра «Человека-паука» с Тоби Магуайром и «Доктора Стрэнджа 2». Картина не добралась до России официально из-за ухода 20th Century Studios из России, однако отечественные кинотеатры уже анонсировали дату показа ленты в стране.

Так, хоррор доберётся до России уже 5 февраля — спустя восемь дней после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. Некоторые киносети начнут показы в субботу, 7-го числа.

«На помощь!» рассказывает, как двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее. Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»).

Материалы по теме
Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»
Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android