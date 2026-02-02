ICY перешёл из Virtus.pro в Novaq на правах аренды

Игрок в CS 2 Кайсар Icy Файзнуров продолжит карьеру в составе Novaq. Киберспортсмен перешёл в команду на правах аренды из Virtus.pro, где по-прежнему связан контрактными обязательствами.

Примечательно, что это уже второй переход игрока за короткий промежуток времени. 8 января Icy присоединился к Allinners также на правах аренды, однако после получения предложения от Novaq выразил желание сменить коллектив, что в итоге и было реализовано. Таким образом, Файзнуров получил возможность выступать за новый состав уже по ходу сезона.

На данный момент Novaq не входит в число лидеров мировой сцены: команда занимает 122-е место в рейтинге Valve и располагается на 109-й строчке в рейтинге HLTV. Тем не менее подписание Icy может стать шагом к усилению ростера и улучшению результатов на ближайших турнирах.

Текущий состав Novaq:

Леонид Nealan Гайсин;

Дмитрий Def1zer Курбанов;

Павел Pump Иванов;

Алексей Tasman Петров;

Кайсар Icy Файзнуров.