Большое обновление 4.0 для Honkai Star Rail покажут на стриме 6 февраля

Разработчики Honkai: Star Rail проведут прямую трансляцию перед выходом новой версии 4.0. Глобальное обновление с новой планетой и следующей главой сюжета покажут в пятницу, 6 февраля, в 14:30 мск .

Посмотреть стрим разработчиков Honkai Star Rail 4.0 можно будет на Twitch и YouTube (с русскими субтитрами). Авторы представят новых игровых персонажей, баннеры и промокоды, а также расскажут о будущих режимах и механиках.

Фото: HoYoverse

Напомним, ранее студия HoYoverse перенесла релиз 4.0 на две недели. По слухам, это связано с конфликтом Китая и Японии — новая планета Эдо основывалась на культуре страны восходящего солнца, и её пришлось в срочном порядке исправлять на что-то другое. В итоге вместо Эдо игроков ждёт Двумерия.