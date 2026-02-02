Скидки
«Отвратительная пропаганда»: зрители уничтожают фильм «Мелания» про жену Трампа

Комментарии

30 января в США состоялась премьера «Мелании» — документального фильма про жену Дональда Трампа. Картину снял Брэтт Ретнор, режиссёр трилогии «Час Пик» и других известных боевиков.

Спустя несколько дней на агрегаторе IMDb сформировался рейтинг картины — 1,3 балла из 10. Это одна из худших средних оценок в истории сервиса. Зрители ругают ленту за откровенную пропаганду семьи Дональда Трампа, которая «призвана улучшить репутацию текущего президента США и его жены».

Фото: IMDb

Что пишут зрители о фильме «Мелания»

«Мелания» — это не документальный фильм, а безжизненное пиар-мероприятие, замаскированное под кино. Оно не предлагает никакого понимания о жизни Первой леди, в нём ноль честности и абсолютно никакого критического взгляда на человека.
Этот «документальный фильм» — бесстыдная, отвратительная пропаганда, настолько циничная, что едва ли её можно назвать фильмом. Это продуманный акт отмывания имиджа, и это оскорбительно для любого, кто обладает функционирующим мозгом.
Кому нужна содержательность, если можно иметь безупречную улыбку и гардероб, который стоит дороже большинства домов в США? 10 из 10 за визуальную часть.
«Мелания» — это пропаганда администрации Трампа, ничего больше. Каждая шероховатость сглаживается, каждое противоречие в словах игнорируется. Это улучшение репутации, маскирующееся под фильм. Результат — пустой и эгоистичный. Не раскрывающий ничего. Не провокационный. Даже не интересный. Не смотрите это.
Здесь нет ни прозрения, ни эмоций, только поверхностное повествование, которое больше напоминает школьный проект, чем большой фильм.
